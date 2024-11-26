Профессор Макаров из Волгограда рассказал, как завлечь на предприятия поколение Z

Как поколение Z меняет подход к рекрутингу? Как складываются трудовые взаимоотношения с «зуммерами» на промышленных предприятиях? Каковы особенности взаимодействия с представителями молодого поколения, каковы их ценности и ожидания в условиях современного производства?

На эти и другие вопросы попытался ответить профессор Волгоградского государственного университета, культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров на лекции в Казани. Организатором встречи, которая прошла в Национальной библиотеке РТ, выступило Агентство инвестиционного развития РТ.

«Сегодня безработица по отдельным муниципалитетам - 0,15-0,16%. Это критический уровень безработицы для инвестиционного развития и в целом для развития экономики. Сегодня любой крупный инвестор, который приходит в нашу республику, задает понятный вопрос: "А где мне взять персонал? Мне нужно 700 человек, 2 тыс. человек"», - коротко рассказала о ситуации на рынке труда руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

По ее словам, из-за высокой стоимости роботизацию может себе сегодня позволить далеко не каждое предприятие. Проблема привлечения персонала есть как в Татарстане, так и во всех других регионах России. Вопрос привлечения молодого поколения на промышленные предприятия стоит остро.

Макаров начал свою лекцию с того, что «риторика - один из главных ресурсов руководителя». Он уверен, что основная масса проблем - в области коммуникации.

«Люди не умеют говорить, руководители не умеют говорить», - отметил он.

На протяжении двух часов спикер объяснял, какая у поколения Z или «бесчувственных романтиков» тонкая душевная организация, рассказывал про ценности и модели коммуникации «котиков», периодически разбавляя лекцию словами из молодежного сленга - кринж, вайб, треш, краш, ливать и другими.

Макаров считает, что поколение Z - настоящее и будущее работодателей, поэтому последним нужно учить язык, на котором разговаривает молодежь, а также разбираться в вопросах психологии. Поколение Z, так или иначе, должно будет взять промышленность в свои руки. Поэтому руководству предприятий следует изучить это поколение, чтобы наладить с ним конструктивный диалог, считает профессор.

Известный специалист в области философии и председатель регионального отделения Российского общества интеллектуальной истории напоследок в беседе с журналистами дал такой совет:

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Нужна какая-то должность или специалист, который будет выполнять функции посредника, грубо говоря, переводчика с Z на другой язык. Я бы нанял Z-та для Z-тов не как консультанта, а как некоего куратора», - сказал Макаров.

Кроме того, он заметил, что поколение Z - «эстетически ориентированное и молчаливое», ему «не хватает признания».