Профессор Кузник: Шансы на улучшение отношений между США и Россией на высшем уровне

Шансы на улучшение отношений между США и Россией в настоящий момент находятся на высшем уровне с 2002 года, когда США вышли из Договора по противоракетной обороне (ПРО-1972), сообщает РИА Новости, приводя слова директора Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника.

Кузник отметил, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас выглядят более обнадеживающими, чем после выхода США из договора по ПРО в 2002 году. Несмотря на сопротивление со стороны многих европейцев, как Президент США Дональд Трамп, так и Президент России Владимир Путин настроены на достижение дружественного союза.