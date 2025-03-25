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Политика 25 марта 2025 12:09

Профессор Кузник: Шансы на улучшение отношений между США и Россией на высшем уровне

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Шансы на улучшение отношений между США и Россией в настоящий момент находятся на высшем уровне с 2002 года, когда США вышли из Договора по противоракетной обороне (ПРО-1972), сообщает РИА Новости, приводя слова директора Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питера Кузника.

Кузник отметил, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас выглядят более обнадеживающими, чем после выхода США из договора по ПРО в 2002 году. Несмотря на сопротивление со стороны многих европейцев, как Президент США Дональд Трамп, так и Президент России Владимир Путин настроены на достижение дружественного союза.

#Россия и США #противоракетная оборона
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