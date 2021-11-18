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Ру Тат
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Здоровье
18 ноября 2021  13:45
Эвелина Киселёва

Профессор КГМУ: У всех курильщиков будет хронический бронхит

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Все курильщики в зоне риска по развитию хронического бронхита. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней КГМУ, главный пульмонолог Управления здравоохранения по Казани Рустем Хамитов.

«У тех, кто курит, обязательно будет хронический бронхит», – отметил спикер. 

Он пояснил, что несмотря на отсутствие каких-либо явных признаков проблем со здоровьем, позже у тех, кто имеет эту вредную привычку, зачастую развивается хроническая обструктивная болезнь легких.

«Смерть от обструктивной болезни легких случается в два раза чаще, чем смерть от рака трахеи и легкого», – добавил доктор.

#курение #табакокурение
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