Профессор КГМУ рассказал, как защитить ребенка от менингококковой инфекции

Заражение менингококком может привести к самым тяжелым последствиям для организма ребенка, но спастись от них можно, если вовремя привиться. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор, заведующий кафедрой детских инфекций Казанского ГМУ Владимир Анохин.

Менингококковая инфекция – это бактериальное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, объяснил профессор. В большинстве случаев инфекция протекает относительно нетяжело, однако у некоторых пациентов болезнь может проявиться как гнойный менингит или молниеносный бактериальный сепсис. Исход здесь напрямую зависит от индивидуальных особенностей иммунитета.

«На территории Республики Татарстан такие случаи, к сожалению, регистрируются ежегодно. Главная опасность сложной формы менингококка заключается в его стремительном, практически молниеносном развитии. Порой болезнь прогрессирует настолько быстро, что даже самые современные медицинские методы и реанимационные мероприятия оказываются неэффективными», – отметил Владимир Анохин.

Единственный надежный способ предупредить эту трагедию – своевременная вакцинация. Современные вакцины практически идеальны, считает завкафедрой КГМУ, они не вызывают серьезных побочных реакций. Прививка пока не входит в национальный календарь, но она доступна в целом ряде профильных вакцинальных центров.

«Что касается противоэпидемических мер в очаге, то здесь алгоритм отработан десятилетиями. Все контактные лица оперативно изолируются и обследуются на наличие возбудителя», – отметил Анохин

Ранее Минздрав Татарстана рассказал об особенностях заболевания менингококковой инфекцией в связи с ситуацией, сложившейся вокруг смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в бугульминском лагере.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали. 2 ноября в 17:15 врачи констатировали смерть юной пациентки. Предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококцемия. По факту смерти девочки следком завел уголовное дело.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров держит ситуацию на личном контроле. На базе Бугульминской ЦРБ открыта горячая линия по вопросам вакцинации детей от менингококковой инфекции, сообщил мэр Бугульмы Дамир Фаттахов.