Профессор КГЭУ объяснила, как скажется обмеление Волги на рыбе

При обмелении рек и водоемов меняется химический и солевой состав воды. Если водные объекты Татарстана не восстановятся к весне, то это может сказаться на нересте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила доктор биологических наук, профессор — завкафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» КГЭУ Марина Калайда.

«Что же обмеление несет водным биоресурсам? Меняется химический и солевой состав воды, солей становится больше и уровень загрязняющих веществ в воде тоже повышается. Главный вопрос сейчас — что же будет весной, насколько зимой уровень воды сможет компенсироваться за счет снега и дождевых вод», — сказала она.

Спикер предупредила о возможной зимней сработке. Ее проводят для того, чтобы водохранилище не переполнилось к весне, дамбы остались в хорошем состоянии, не было перелива.

«Если зимой сбрасывается вода в водохранилище, то мелководные участки заливов отделяются от основного водоема. На этих участках теряется проточность воды и резко ухудшается кислородный режим. Это мы уже наблюдали в 2017 году, когда в весенний период, в марте, отмечалась высокая смертность рыбы», — подчеркнула специалист.

Согласно ее данным, такая ситуация может отразиться на нересте в весенний период. Если уровень воды не будет повышен, то мелководные участки окажутся неиспользуемыми, например, рыбой, которая откладывает икру на растениях. Поэтому низкий уровень воды может сказаться и на эффективности воспроизводства.

Согласно данным Минэкологии РТ, на середину ноября уровень Куйбышевского водохранилища по гидропосту Верхний Услон зафиксирован на отметке 50,2 метра по Балтийской системе. 2021 год характеризуется низкой величиной водности из-за малого числа осадков и аномально высоких температур в летний период.