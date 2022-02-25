Профессор КФУ: За февраль на Казань обрушилось две нормы осадков

Уходящая зима в столице Татарстана вошла в тройку самых снежных в этом столетии. Осадков в феврале в городе выпало почти в два раза больше нормы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«Норма в этом месяце для нашего города составляет 37 мм, а на деле на город обрушилось около 70 мм. Осадки были в виде снега, мокрого снега и дождей. Благодаря аномальному теплу в дневные часы и яркому солнцу снежный покров на площадке метеостанции КФУ за последнюю неделю опустился с 65 до 55 см», – сказал он.

Активному таянию снега способствуют не только солнце, но и дожди. Если весна «примет эстафету западно-восточного переноса с Атлантики», то ее первый месяц будет в целом теплее климатической нормы, считает профессор КФУ.