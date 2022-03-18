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Ру Тат
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Экология
18 марта 2022  13:36
Наталья Рыбакова

Профессор КФУ: Во второй половине марта в Казань вернулось весеннее тепло

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В ближайшую декаду в столице Татарстана среднесуточные температуры будут на два градуса выше климатической нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«Погода в ближайшие сутки будет определяться обширным антициклоном, областью высокого давления, центр которой находится западнее Москвы, а мы находимся на восточной периферии. У нас сейчас среднесуточная температура  должна быть порядка -4 градуса, а  к концу месяца она должна стабильно переходить через нулевую отметку. Температура, так или иначе, должна достаточно быстро повышаться», – сказал он.

Собеседник отметил, что в первую половину марта  в Казани было очень холодно, по сути, температура была январской. Однако в ближайшую декаду она будет выше нормы на два градуса. По прогнозу Гидромета РФ, первая половина следующей недели в городе будет солнечной.

«Сейчас антициклональная погода, март, много солнца. Погода стабилизировалась, снег тает, на улице тепло. Ночные температуры тоже начинают повышаться, осадков практически не будет. К нам пришла комфортная, мартовская погода», – отметил Переведенцев.

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