Профессор КФУ: Температура в ноябре в столице Татарстана будет выше нормы

Среднемесячная температура в ноябре в Казани будет немного выше климатической нормы. Об этом «Татар-информ» сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«В норме среднемесячная температура в Казани обычно бывает отрицательной и составляет −4,5 градуса. Однако в следующем месяце она будет немного выше нормы, при этом прогнозируется недобор осадков. Осадки в норме за месяц в городе составляют 44-50 мм. Обычно такие долгосрочные прогнозы оправдываются на 60-70%», — сказал он.

Профессор КФУ отметил, что ноябрь — это уже предзимье. По климатическим меркам обычно в Казани на стыке 30 октября — 1 ноября происходит переход через ноль градусов, может ложиться первый снег. Примерно в 19-21-х числах ноября происходит переход через −5 градусов и образуется снежный покров. Из-за установившегося антициклона переход через ноль в городе этой осенью произойдет со значительным опозданием.