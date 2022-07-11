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Ру Тат
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Экология
11 июля 2022  17:53
Наталья Рыбакова

Профессор КФУ сообщил, когда в Казани спадет жара

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На этой неделе в Казань придет холодный фронт, который понизит температуру на последующие дни. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.  

«Понедельник, вторник, среда будут жаркими денечками, а со среды на четверг в Казань придет холодный фронт, который на пять-шесть градусов понизит температуру на последующие дни. Среднесуточная температура приблизится к норме, сейчас она фактически на пять градусов выше нормы, днем воздух прогревается до 30 градусов», – сказал он.

Характер погоды на этой неделе будет обусловлен двумя факторами – она будет антициклональной, при этом ожидаются потоки с Казахстана. В ближайшую декаду – до 20 июля в столице Татарстана температура будет выше климатической нормы, добавил Переведенцев.

#погода #жара
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