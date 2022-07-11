Профессор КФУ сообщил, когда в Казани спадет жара

На этой неделе в Казань придет холодный фронт, который понизит температуру на последующие дни. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Понедельник, вторник, среда будут жаркими денечками, а со среды на четверг в Казань придет холодный фронт, который на пять-шесть градусов понизит температуру на последующие дни. Среднесуточная температура приблизится к норме, сейчас она фактически на пять градусов выше нормы, днем воздух прогревается до 30 градусов», – сказал он.

Характер погоды на этой неделе будет обусловлен двумя факторами – она будет антициклональной, при этом ожидаются потоки с Казахстана. В ближайшую декаду – до 20 июля в столице Татарстана температура будет выше климатической нормы, добавил Переведенцев.