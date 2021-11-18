Профессор КФУ: Размер метеорита, упавшего в Татарстане, несколько десятков сантиметров

Накануне жители Казани и Зеленодольска, а также соседних республик, стали свидетелями падения метеорита. Яркая вспышка в небе и огненный шар, падающий на землю, не оставили равнодушными татарстанцев. Тут же в соцсетях стали появляться первые видео, на которых был запечатлен космический гость.

Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось побеседовать с директором Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессором Института физики КФУ Юрием Нефедьевым. Ученый рассказал, что такое явление для республики не является чем-то необычным. Удача в том, что жителям Татарстана удалось заснять полет метеорита на видео.

По словам Нефедьева, данный болид (яркий метеор, чаще всего, пролетающий через атмосферу Земли по касательной – прим. Т-и) не представлял опасности – его размер небольшой, всего несколько десятков сантиметров.

«Сейчас Земля проходит через метеорный проток Леониды, который появился в результате разрушения кометы. И, скорее всего, метеор имеет к нему отношение. Чаще всего, после разрушения кометы остается космическая пыль, но иногда встречаются и такие крупные частицы», – отметил Юрий Нефедьев.

По словам профессора, ежедневно на Землю падает множество метеоритов. Однако, предсказать падение такого небольшого болида, как вчерашний, очень сложно. А обнаружить место его падения практически невозможно.

Ежегодно на Землю падает порядка 100 тонн метеоритов и космической пыли. Большая часть из космических гостей приземляются в воду и не представляют для планеты никакого вреда.

