Профессор КФУ рассказал, при каких условиях в Казани будет бурное половодье

Несмотря на то что в Казань вернулось весеннее тепло, большого таяния снега в ближайшее время не ожидается. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«По климатическим меркам снег в столице Татарстана должен сойти 9-11 апреля. Большого таяния в ближайшее время не может быть, поскольку ночные температуры еще отрицательные. Снег будет, безусловно, таять, но в дневные часы. Чтобы он быстро растаял, помимо солнца нужен дождь. Допустим, придет циклон с большими фронтами, тогда он быстро растает. А так снег будет испаряться постепенно, в этом году его выпало много», – сказал он.

Спикер отметил, что по предварительному прогнозу Гидромета РФ температура в марте должна была быть в пределах нормы, а осадки - выше нормы. Однако первый месяц весны выдался сухим. Прошло уже больше половины месяца, но в ближайшее время серьезных дождей или снега не будет.

«До 24 марта прогнозируется антициклон, солнце, осадков не ожидается. Пока за месяц выпало около 5 мм осадков при норме 33 мм. Прогноз сбудется, только если произойдут чудеса, и в самом конце марта придет циклон с сильными дождями, что маловероятно», – отметил Переведенцев.

Он добавил, что «особой жары пока в городе нет, но она и не нужна, иначе пойдет бурное половодье».