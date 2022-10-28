Профессор КФУ рассказал, почему пришла пора менять резину и когда окончательно ляжет снег

На Казань надвигается циклон с Северной Атлантики, в начале следующей недели город будет находиться в его тыловой части. Этот циклон принесет похолодание. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«С понедельника будет заток арктического воздуха, температурный фон станет значительно ниже, чем в настоящее время. Есть вероятность того, что будет выпадать дождь со снегом. Характер погоды будет неустойчивым. Это действительно сигнал автомобилистам, что пора переходить на зимнюю резину», – сказал он.

По многолетним климатически меркам постоянный снежный покров ложится в Казани в период с 19 по 21 ноября, когда среднесуточная температура переходит через отметку в минус 5 градусов. Период с 1 ноября называется предзимьем, температура будет ниже нулевой отметки.