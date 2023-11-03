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Профессор КФУ рассказал, почему перелетные птицы все еще остаются в Татарстане
В Татарстане до сих пор продолжают оставаться грачи, вороны, галки и другие птицы, обычно летевшие на юг к наступлению зимы. Профессор кафедры биоэкологии Института фундаментальной медицины КФУ Ильгизар Рахимов связал эту особенность с комфортной температурой в республике.
Он отметил, что погода в Татарстане порой еще достигает +15 градусов, поэтому перелетным птицам еще комфортно и они остаются. Также пернатые еще могут найти для себя корм на территории региона.
Ученый предположил, что утки будут у нас до тех пор, пока вода не замерзнет. А вот как только похолодает, закончится пища, тогда пернатые и улетят на юг. При этом он подчеркнул, что причина перелета – это не холода, а как раз отсутствие пищи.
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