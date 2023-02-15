Профессор КФУ рассказал о сложностях с включением обсерваторий КФУ в Список ЮНЕСКО

Работа по включению астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО «идет достаточно тяжело». Об этом заявил заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений КФУ Рафаэль Валеев на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Астрономические обсерватории КФУ предложены в Список Всемирного наследия. Идет достаточно тяжелая работа. Я в шутку всегда говорю, [что] если по Кремлю мы готовили один том документов, по Болгару — три тома, по Свияжску подготовили шесть томов, то по астрономическим обсерваториям — уже семь томов», —рассказал спикер.

По словам Валеева, документы оценивают 3 тыс. специалистов, в том числе 50 экспертов в области астрономии. «Сложно идет не в плане общения с ними, а из-за той обстановки, которая сегодня есть в мире, — пояснил он. — Тут не только экспертная оценка, но и политическая составляющая».

Исторический центр Одессы внесли в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, хотя только шесть стран проголосовали за, а 15 воздержались от голосования, привел Валеев пример работы организации после начала широкомасштабных боевых действий на Украине.

«Это показатель того, как относятся. Понятно, что мы астрономические обсерватории всё равно будем продвигать», — подчеркнул он.

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года.