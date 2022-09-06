Метеоролог рассказал, когда в Казани выпадет первый снег

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С резкого похолодания и заморозков начался сентябрь в Татарстане. Однако первый снег выпадет еще нескоро. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В Казани переход средней суточной температуры через 10 градусов обычно приходится на 19–22 сентября, а средняя дата первого заморозка в воздухе за городом — 29 сентября, в городе — 4 октября, на почве — 16 и 20 сентября соответственно. О заморозках говорят, когда на фоне положительных температур происходит переход через нулевую отметку», — заметил исследователь.

«Переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в Казани обычно происходит в конце октября — начале ноября, в это же время появляется первый снежный покров», — добавил собеседник агентства.

Ученый обратил внимание на то, что в этом году погода начала сентября в Казани более соответствует октябрю. Накануне из-за заморозков местами на территории республики штормовое предупреждение объявил Гидрометцентр РТ.

Метеоролог уверен, что предстоящей зимой жителям Татарстана стоит ждать сменяющие друг друга волны тепла и холода.