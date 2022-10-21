Профессор КФУ рассказал, когда Казань покроется снегом

Первый снег сегодня утром заметили жители Казани, он шел недолго и сразу растаял. Когда в городе ляжет устойчивый снежный покров, «Татар-информу» сообщил доктор географических наук, профессор КФУ Юрий Переведенцев.

«Минимальная температура утром на метеостанции КФУ сегодня составила 1,1 градуса. Поскольку мы находимся в тыловой части циклона, выпал слабый снег. Через нас проходит вторичный холодный фронт, характер погоды неустойчивый, циклон уходит на северо-восток», – сказал он.

Ночные температуры в столице Татарстана, по словам Переведенцева, в ближайшие дни будут отрицательными. Среднесуточная температура в норме сейчас составляет 3 градуса. В начале ноября среднесуточные температуры в городе уже будут слабо отрицательными.

«Снежный покров может появиться в период с 27 октября по 1 ноября. Устойчивый снежный покров ляжет 19-21 ноября, после того, как среднесуточная температура перейдет через отметку в -5 градусов», – отметил Юрий Переведенцев.