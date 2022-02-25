Профессор КФУ оценил силу предстоящего половодья в Казани

Если весна «примет теплую эстафету февраля» и синоптическая ситуация в столице Татарстана сохранится, то температура в марте в нашем городе будет выше климатической нормы. Тогда половодье будет бурным, сообщил ИА «Татар-информ» профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«Если сохранятся западно-восточные переносы, по-прежнему будут идти циклоны с Атлантики, то они принесут тепло и дожди. Тогда действительно весна может быть теплой и ранней. При ранней весне снег может сойти во второй декаде марта. Если такая синоптическая ситуация сохранится, то весна может быть ранней и «дружной». Тогда будет бурное половодье, вся вода уйдет в реки», – отметил он.

Спикер пояснил, что сейчас глубина промерзания почвы в городе небольшая. Если весенние процессы будут развиваться не бурно, а постепенно, то ситуация сложится благоприятно для сельского хозяйства, влага пропитает землю.