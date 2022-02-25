Профессор КФУ: До 8 марта температура в Казани будет на 4-5 градусов выше нормы

В ближайшую декаду и вплоть до 8 марта среднесуточная температура в Казани будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«К нам идут южные потоки. Сейчас мы находимся на западной периферии сибирского антициклона. Поэтому у нас солнце и комфортная погода. Осадков на этой неделе практически не будет. Это, по сути, не февральская, а мартовская погода», – сказал он.

Согласно многолетним климатическим данным, сейчас среднесуточная температура в городе должна составлять порядка -8,5 градуса. Однако температура в феврале была выше климатической нормы и составила примерно 5-6 градусов со знаком «минус» при норме в -10 градусов. На регион все время воздействовала Северная Атлантика. Уже 20 февраля в Казани была отмечена плюсовая среднесуточная температура, отметил профессор КФУ.