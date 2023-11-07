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Профессор КФУ рассказал, как долго продержится аномальное тепло в Татарстане
Затянувшееся аномальное тепло в ноябре в нашем регионе объясняется воздействием Атлантического циклона и его фронтов. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«Это могучая аномалия, которая составляет 5-7 градусов, это погода не ноябрьская, а октябрьская. Сейчас предзимье, среднесуточные температуры должны быть слабо отрицательными, а они положительные даже в ночное время. Теплая погода обусловлена тем, что на европейской части территории России господствует обширный Атлантический циклон, в настоящее время мы попадаем в его тёплый сектор», — сказал он.
Тепло задержится в нашем регионе до четверга-пятницы. В отдельные дни воздух в Казани будет прогреваться до 7-8 градусов.
«Слишком тёплый ноябрь — редкое явление. Теплее было только в 2013 году», — заметил Переведенцев.
Аномальное тепло в ноябре сопровождается обильными осадками и резкими скачками атмосферного давления, от которых страдают метеозависимые люди. В пятницу тепло постепенно пойдёт на спад, а уже к выходным жители Татарстана ощутят похолодание. Однако, по предварительному прогнозу Гидромета России, в целом среднемесячная температура ноября будет выше нормы на один градус.
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