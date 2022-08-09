Профессор КФУ рассказал, как долго задержится аномальная жара в Казани

Температура в первую декаду августа в Казани была на 3-5 градусов выше нормы, во вторую декаду ожидается такая же погода. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В Татарстане завершается первая аномально-жаркая декада августа. Существует большая вероятность того, что влияние антициклона сохранится и во второй половине месяца. Ближайшая декада в Казани будет жаркой, аномалия составит 3-4 градуса», — сказал он.

Между тем во второй половине последнего летнего месяца дни постепенно пойдут на убыль, ночи станут более длинными и прохладными. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, погода в сентябре в Казани также будет теплой.