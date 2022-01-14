Профессор КФУ: Обещанная в пятницу метель придет в Казань к концу дня

В первую половину января на характер погоды в Татарстане действует западный процесс, воздушные массы идут с Атлантики, которые приносят снег, порывистые ветра и метели. В начале следующей недели погода будет неустойчивой. Об этом сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Мы находимся под влиянием западного процесса, воздушные массы приходят с Атлантики. Поэтому сейчас сильных морозов нет. В ближайшую декаду температура будет на три градуса выше климатической нормы», – сказал он.

На метеостанции КФУ высота снежного покрова достигла 35 см. Согласно данным на 13 января, в городе выпало 25 мм осадков, или половина месячной нормы.

«За сегодняшние сутки давление упало на 25 мм – это огромная величина. Мы сейчас находимся на южной периферии циклона, к нам тянутся фронтальные системы. В нашем регионе сформировался циклон, который пойдет на восток. Сегодня ближе к вечеру в Казани начнется выпадение снега и продолжится ночью. Мы находимся в активной фазе атмосферных фронтов», – добавил Переведенцев.

Ранее Гидромет РФ сообщал, что за сутки на Казань обрушится около 18 мм снега. Однако сегодня прогноз был скорректирован. Основной снегопад пройдет ночью, за сутки выпадет около 7-8 мм снега. Сильным снегопад считается, когда за сутки выпадает от 10 мм и выше. Снег в городе выпадет неравномерно, местами его будет больше, а где-то меньше.

«Циклон смещается в южном направлении. Он огромный и глубокий, от него тянутся фронты», – пояснил профессор КФУ.

Спикер также отметил, что на следующей неделе погода в городе будет носить неустойчивый характер и «обусловлена западным процессом, когда воздушные массы идут с Атлантики». Кстати, фронтальные системы действовали на столицу Татарстана 13 января вечером, когда наблюдались снег и метель.

По прогнозу Гидромета РФ, 15 января по республике будет облачно. Выпадет снег, местами сильный. В отдельных районах возможна метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами сильный до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит -11..-16 градусов. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне -8..-13 градусов. На дорогах возможны снежные заносы, местами гололедица.

16 января по Татарстану будет облачно, днем с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможна метель. Ветер западный, северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -11..-16 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит -8..-13 градусов. На дорогах сохранится гололедица.