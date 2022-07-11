Профессор КФУ предупредил об опасных метеоявлениях в столице Татарстана

Опасные метеоявления – ливни, грозы и град возможны в июле в столице Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Опасные метеоявления обусловлены прохождением фронта в дневное время, когда происходят большие испарения, возникают мощные кучевые облака. Холодный фронт обостряется, поэтому возникают грозы, ливни, град и шквалистый ветер. В атмосфере накапливается энергия неустойчивости, которая может реализовываться в определенное время в определенных местах», - пояснил он.

Последствия метеоявлений зависят от времени прохождения холодного фронта. Если он пройдет ночью, то будет менее заметен. Если такое происшествие случится днем, в послеобеденное время, то ситуация может обостриться.

Кроме того, по прогнозу Гидролмета РТ, на этой неделе в Казани за 1,5 суток может выпасть полумесячная норма осадков. Температура в июле в городе ожидается выше климатической нормы.