Профессор КФУ предупредил о приближении циклона и снегопаде

Очередной циклон приближается к столице Татарстана, он принесет снегопад в конце этой недели. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«К нам приближается очередной циклон, к концу недели выпадут осадки. Все циклоны приходят с Северной Атлантики. Один циклон уходит, а другой приходит. Обстановка определяется циклонической активностью и атмосферными фронтами», — сказал он.

Согласно данным заведующего метеостанцией КФУ Сергея Дмитреева, высота снежного покрова на метеоплощадках КФУ в Казани уже составляет 64 см, что выше нормы. В норме за февраль в городе обычно выпадает 37 мм осадков. На сегодняшний день выпало более 46 мм осадков. Норма по осадкам и высоте снежного покрова за первую половину февраля уже перевыполнена, отметил спикер.

Средний показатель по высоте снежного покрова в городе во второй декаде февраля составляет 47 см. Максимальное значение приходится на конец февраля и составляет в норме 48 см. В марте обычно начинаются оттепели, и высота снега снижается, он уплотняется и проседает.