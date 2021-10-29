Профессор КФУ предупредил об аномальном тепле в выходные дни в Казани

Ближайшая декада в столице Татарстана будет аномально теплой. Об этом заявил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Потепление обусловлено тем, что мы находимся под влиянием Азорского антициклона. В последнюю декаду октября в норме среднесуточная температура в городе должна составлять ноль градусов. А у нас огромная аномалия, в ближайшие дни она составит до 5-8 градусов тепла в сутки. Это исключительная ситуация для этого времени года», – сказал он.

По прогнозу Гидромета РТ, в ближайшую субботу, 30 октября, днем в Казани ожидается 9 градусов тепла, а 31 октября воздух в дневные часы прогреется до 10 градусов тепла. В целом в ближайшую декаду температура в городе будет на 4 градуса выше нормы.