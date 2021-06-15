Профессор КФУ предупредил об аномальном потеплении к концу столетия

Метеорологи ежегодно фиксируют температурные рекорды на протяжении последних шести — семи лет. Минувший май в местных широтах занял второе место по теплу за 130 лет. Если такая тенденция сохранится, то к концу столетия в России существенно потеплеет. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ — профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Какие изменения произошли за последние годы? Ежегодно растет температура, начиная с 2015 года фиксируются температурные рекорды. Минувший май месяц в наших широтах за 130 лет занял второе место по теплу. Скорость повышения температуры на земном шаре за сто лет составляет примерно 0,2 градуса в десять лет. За сто лет будет два градуса», — пояснил спикер.

«На территории России наблюдаются высокие темпы повышения среднегодовых температур. Если такой темп сохранится, то к концу столетия среднегодовая температура поднимется на 5 градусов. В арктических широтах температура растет в три — четыре раза быстрее, чем на всем земном шаре», — добавил метеоролог.

Переведенцев отметил, что по сравнению с прошлым веком в этом «температура только растет, сказывается антропогенный фактор». Благодаря деятельности человека увеличивается концентрация углекислого газа и метана в атмосфере.

«Нас больше всего беспокоят осадки. По данным нашей метеостанции, в мае выпала половина осадков от нормы, в июне выпало 23 мм при норме 63 мм. Недобор осадков наблюдается на европейской территории [России], на Северном Кавказе, в Западной Сибири», — заметил ученый.