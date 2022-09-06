Профессор КФУ предупредил об аномально холодной погоде в сентябре в Казани

В ближайшую декаду температура воздуха в столице Татарстана будет ниже нормы примерно на четыре градуса. Уже сейчас среднесуточная температура составляет 10 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы и больше соответствует началу октября, сообщил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

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«По уточненному прогнозу среднемесячная температура в сентябре в нашем городе будет ниже климатической нормы, которая составляет 11,7 градуса. Осадки ожидаются в норме, на уровне 52 мм», – сообщил он.

Согласно данным Гидрометцентра РТ, в ближайшие дни северные ветры принесут в республику холодную и дождливую погоду, температура воздуха продолжит понижаться. Так, 7-8 сентября в ночные часы ожидается от 2 до 8 градусов тепла, днем – не выше 9-14 градусов. В целом температурный фон окажется на 6–7 градусов ниже нормы. По предварительному прогнозу синоптиков, 9 и 10 сентября также сохранится очень холодная и дождливая погода.