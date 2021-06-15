Профессор КФУ предупредил об аномальной погоде в ближайшую декаду в Казани

Температура воздуха в Казани и по Татарстану в ближайшую декаду будет на четыре-пять градусов выше нормы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев

«Над нашей территорией образуется антициклон, мы будем находится в его восточной периферии. В ближайшие четверг и пятницу из-за холодного фронта понизится температура. В норме среднесуточная температура сейчас должна составлять 18-19 градусов, а к концу месяца — 20 градусов. Завтра в городе ожидаются осадки. Таким образом, в ближайшие два дня температура будет в пределах нормы, а потом опять пойдет нагрев», — сказал он.

На пресс-конференции также было отмечено, что в связи с аномальной жарой по республике сохраняется высокая пожароопасность. С 11 мая Гидрометцентр РТ ежедневно по Татарстану объявлял штурмовые предупреждения о жаре и пожароопасном периоде. По данным экспертов КФУ, такая ситуация сохранится и будет нарастать. Класс пожароопасности вскоре увеличится до пятого.