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Ру Тат
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14 мая 2021  19:28
Наталья Рыбакова

Профессор КФУ предупредил об аномально жаркой декаде в Казани

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Среднесуточные температуры в ближайшую декаду в столице Татарстана будут на 9 градусов выше нормы.  Об этом «Татар-информ» сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«В норме сегодня среднесуточная температура в Казани должна составлять 13 градусов, а 21 мая подняться до 15 градусов тепла. В действительности она на 9-10 градусов выше нормы. Это экстремальная обстановка, которая сохранится в ближайшие выходные и на протяжении второй декады месяца. Суббота и воскресенье в городе будут жаркими, дневные температуры поднимутся до 32 градусов, что соответствует июльской погоде», - сказал он.

В июле среднесуточные температуры примерно в эти дни составляют 20 градусов. В норме сегодня-завтра, по многолетним данным, среднесуточная температура должна составлять 14 градусов, а фактически она составит 25 градусов.

Кроме того, по прогнозу Гидромета РФ, в мае ожидается недобор осадков. Стоит отметить, что в начале месяца в столице Татарстана выпало около 10 мм осадков, что соответствует четвертой части месячной нормы. Среднемесячная майская норма температуры в городе составляет 13,5 градуса.

 

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