Профессор КФУ предупредил о сентябрьской засухе в Казани

Уходящее лето в Татарстане выдалось засушливым, особенно это касается августа. В этом месяце на Казань выпала лишь шестая часть месячной нормы осадков. По прогнозу Гидрометцентра РФ, засуха может продолжиться в сентябре. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«За август в Казани выпало 9,3 миллиметра осадков при норме 59 миллиметров. Это очень мало. Август оказался очень засушливым и жарким. Сентябрь ожидается сухим и теплым, что очень плохо для сельского хозяйства, для озимых. Думаю, что температура в сентябре будет выше нормы, а осадки — ниже нормы. Получается, что засуха продлится еще месяц», — отметил метеоролог.

Согласно данным собеседника агентства, за 27 дней августа среднемесячная температура в Казани составила +23 градуса, что на пять градусов выше нормы. Август оказался теплее июня, хотя обычно бывает наоборот. Температура в августе в Казани на протяжении пяти дней подряд била исторические рекорды. С 18 по 22 августа в городе стояла жара под 36–37 градусов. По сути, температура в последний месяц лета была не августовской, а июльской, констатировал Переведенцев.