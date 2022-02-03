Профессор КФУ предупредил о росте числа опасных метеоявлений в Татарстане

Из-за глобального потепления в последние годы в России, в том числе в Татарстане, растет число опасных метеоявлений. Об этом сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Среднемесячная температура в январе в Казани оказалась в пределах климатической нормы. Однако в этом году суровых морозов — крещенских, рождественских, сретенских — мы не видели, температурный фон высокий. Всем известно о глобальном потеплении климата, которое продолжается. В последнее десятилетие на территории России и во всем мире наблюдается аномалия тепла», — сказал он.

По данным спикера, температура в России повышается на полградуса за десять лет, а на земном шаре — на 0,2 градуса. «Мы в два с лишним раза превышаем по темпам глобальное потепление», — отметил Переведенцев.

Профессор КФУ пояснил, что в последнее время часто происходят колебания температур. Температурная кривая растет к 2025 году. В атмосфере увеличивается концентрация СО2, в Арктике площадь льда уменьшается, морской путь освобождается.

«Потепление сопряжено с испарением влаги. Осадки на земном шаре возрастают. В атмосфере наблюдается когнитивная неустойчивость. В результате растет число экстремальных метеоявлений — штормов, ветров, шквалов, смерчей, а также часто наблюдается сильная жара или, наоборот, морозы», — заключил эксперт КФУ.