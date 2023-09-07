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Общество 7 сентября 2023 13:40

Профессор КФУ предупредил о пяти астероидах, приближающихся к Земле

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С 6 по 12 сентября орбиту Земли пересекут пять потенциально опасных астероидов. Это довольно редкий случай, когда несколько небесных тел почти одновременно сблизятся с нашей планетой, рассказал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

По его словам, обычно астероиды приближаются к Земле не чаще, чем один раз в месяц. Подобная кучность же может говорить о том, что все пять объектов являются частями одного космического тела.

«Первый из этих астероидов JA5, имеющий размеры с дом, уже приблизился к Земле и проходит от нее на расстоянии примерно 5,1 миллиона километров», — приводит слова ученого медиапортал КФУ.

Еще два пролетят рядом с Землей 8 сентября, однако ближе всего — на расстоянии 2,65 млн км — пересечет орбиту 10 сентября четвертый астероид. Как сообщают специалисты, по размерам он будет сопоставим с самолетом. Последнее, пятое небесное тело пролетит мимо Земли 12.

«Если бы они двигались на более близком расстоянии от нашей планеты, то могли бы под действием ее притяжения изменить свои траектории и упасть на Землю. При этом при пролете через атмосферу Земли астероиды потеряли бы достаточно большую часть своей массы. При падении на поверхность Земли такие астероиды могут нанести разрушения локального характера, которые не приведут к гибели всего человечества», — заметил Нефедьев.

#астероид
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