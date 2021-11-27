Профессор КФУ предупредил о проблемах в связи с потеплением климата

За последние 119 лет среднегодовая температура воздуха в Казани повысилась на три градуса. Если такая тенденция продолжится, то возможны катаклизмы и различные бедствия. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«За последние 119 лет среднегодовая температура воздуха в Казани повысилась на три градуса. В основном повышение происходит в зимнее время. С 1928 по 2017 год средняя зимняя температура в столице Татарстана выросла на 4,7 градуса, а летняя — на 2,2 градуса», — пояснил исследователь.

За минувшее сто лет глобальная температура выросла примерно на один градус. Если концентрация углекислого газа удвоится, то этот показатель может подняться еще на 3 или 5 градуса до конца этого столетия. Дальнейшее потепление климата чревато серьезными последствиями.

«Тогда появится еще больше неприятностей. Уровень океана вырастет, некоторые страны будут подтоплены, разрушится криолитозона (зона вечной мерзлоты — прим. Т-и), пострадают нефтепроводы, дороги», — отметил профессор КФУ.

Согласно данным ученого, в Татарстане меняются характеристики вегетационного периода, сумма активных положительных температур растет. Вегетационный период наступает раньше и заканчивается позднее. Он становится всё более теплым и длительным. А вот с осадками дела обстоят несколько хуже. Запас тепла растет, а запас влаги — нет.