Профессор КФУ предупредил о краткосрочном потеплении в Казани

Лютые морозы отступят, в ближайшие выходные среднесуточная температура в Казани придет в климатическую норму. Об этом «Татар-информ» сообщил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Мы пережили, по сути, Никольские морозы. Они наблюдались три дня, в ближайшие дни таких сильных морозов не ожидается. Характер погоды в Казани определяется западным процессом и носит неустойчивый характер. Сейчас мы находимся в тыловой части циклона, центр которого находится в районе Екатеринбурга. Он принесет осадки в виде снега и повышение температуры, сегодня к вечеру холода отступят. В субботу и воскресенье относительно потеплеет, затем опять прогнозируется некоторое похолодание», — сказал он.

В выходные дни температура в городе будет в пределах климатической нормы. Однако потепление будет кратковременным. Уже в начале следующей недели – 28 декабря ожидается очередное понижение температуры до -20 градусов в ночное время. Днем прогнозируется -14 градусов. Температура в последнюю декаду декабря в целом в столице Татарстана будет на три ниже нормы.

По прогнозу Гидромета РФ, в субботу днем в Казани ожидается снег и температура на уровне -7 градусов. Снег будет идти в ночь с субботы на воскресенье. В воскресенье днем в городе ожидается -9 градусов.