Профессор КФУ предупредил казанцев об очередном снежном циклоне

За последние три дня на столицу Татарстана обрушилось около 15 мм осадков, или треть месячной нормы. Это связано обширным циклоном, пришедшим в республику с севера. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В январе в Казани выпало 48 мм осадков, что уже составляет месячную норму. Высота снежного покрова на метеостанции КФУ на сегодняшний день составляет 45 см. Месяц еще не кончился, по его итогам норма по осадкам будет перевыполнена. Сейчас к нам идет очередной циклон с Атлантики. Новая волна будет менее снежной, но осадки еще будут», — сказал он.

Профессор объяснил, что в январе на характер погоды в нашем регионе сильное влияние оказывала Атлантика. Установился обширный циклон с активными фронтальными зонами. В ближайшие дни таких обильных снегопадов не ожидается, но в январе осадки еще будут.