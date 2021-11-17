Профессор КФУ предупредил казанцев об аномальном тепле и снегопаде

Ближайшие пять дней в Казани будут аномально теплыми. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ — профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Это аномалия тепла. Среднесуточные температуры выше климатических норм на три градуса. Сейчас в норме среднесуточная температура в Казани должна быть -3 градуса. Тепло обусловлено тем, что мы находимся на южной периферии циклона. Циклон идет с запада на восток, и к концу недели через нас пройдут фронты, выпадут осадки», — сказал он.

По предварительному прогнозу Гидромета РФ, в субботу за сутки на город обрушится 8,5 мм снега. Однако в начале следующей недели в город придет похолодание, среднесуточные температуры придут в норму.

Согласно прогнозу Гидромета РТ, 18 ноября по республике будет облачно, ночью с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на южный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов, в восточных районах — -12...-17 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит 1...-4 градуса. На дорогах гололедица.

19 ноября в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15–17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, а максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне 0...-5 градусов. На дорогах сохранится гололедица.