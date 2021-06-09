Профессор КФУ предложила перевести на татарский «Хуннские повести» якутского писателя

Доктор филологических наук, профессор КФУ Дания Загидуллина предложила выпустить «Хуннские повести» якутского писателя, драматурга Николая Лугинова в переводе на татарский язык. Книга описывает период переселения древних тюрков и их взаимоотношения с соседними народами.

«Эта повесть подошла бы детям школьного возраста. Считаю, что надо перевести это произведение на татарский язык и популяризировать творчество автора в Татарстане», — сказала Дания Загидуллина на круглом столе «Национальные литературы в контексте культурной интеграции».

По словам спикера, историко-философские повести Николая Лугинова близки к жанру притчи. Повествование ведется в форме сказки, с использованием стилей древнего тюркского эпоса. Автор описывает характер, менталитет, отличительные черты тюрков от китайцев. Читая его произведения, можно найти ответ на вопрос «кто такие тюрки», отметила Дания Загидуллина.

«В „Хуннских повестях“ обозначается роль гуннов в истории древнего Китая, в период образования этого государства. Описываются события шестого века до нашей эры», — добавила она.

Дания Загидуллина напомнила, что о древнетюркских племенах и их взаимоотношениях с соседями во времена правления кагана Шаньюй Модэ в III веке до нашей эры писал классик татарской литературы Нурихан Фаттах.

«Его трилогия „Свистящие стрелы“ написана на принципах классического исторического романа, а Николай Лугинов использует совсем другие принципы», — отметила она.