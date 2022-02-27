Профессор КФУ пояснил, вернутся ли холода в Казань

Зимние холода еще могут вернуться в столицу Татарстана, если на регион вдруг подействует Арктика. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«Если холода все же вернутся, то они будут кратковременными. Такое явление, как ультраполярное вторжение, в последнее время стало редким. На улице уже весна, много солнца. Скорее всего, март будет теплым и солнечным. Вторая половина месяца может оказаться дождливой и теплой», – считает он.

Согласно данным метеостанции «Казань-университет», в марте среднемесячная температура в Казани обычно составляет -4,2 градуса, а сумма осадков – всего 34 мм. Спикер КФУ также отметил, что при ранней весне среднесуточная температура в начале марта в городе может быть от -4 до -7 градусов, что гораздо выше нормы.