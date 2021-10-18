Профессор КФУ пояснил, почему в Казани на этой неделе не стоит ждать снега

Синоптики предупредили о выпадении первого снега на этой неделе в Татарстане. Однако в Казани температурный режим в ближайшие дни будет выше нормы, поэтому опасаться преждевременного прихода зимы не стоит. Об этом «Татар-информ» сообщил сегодня профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

«Самая холодная ночь на этой неделе ожидается со среды на четверг, когда температура в Казани опустится до −1 градуса. По прогнозу Гидромета РТ, осадков в эту ночь в городе не ожидается. Постоянный снежный покров у нас устанавливается 19-21 ноября, когда среднесуточная температура переходит через −5 градусов. Выпадение снега возможно на стыке 30 октября — 2 ноября, когда среднесуточная перейдет в сторону „минуса“», — сказал он.

По словам спикера, в целом эта неделя в столице Татарстана будет аномально теплой. Положительная аномалия в ближайшую декаду составит 3-4 градуса. После короткого похолодания в городе опять потеплеет. В дневные часы в пятницу и субботу воздух прогреется до 11 градусов.

«На пятые сутки температура в городе будет на 8 градусов выше климатической нормы. В ближайшую субботу днем ожидается 11 градусов тепла, а ночью — 8 градусов тепла. Какой снежный покров, если такие высокие температуры?» — заметил Переведенцев.

По прогнозу «Фобоса» на этой неделе центральную Россию охватит «погодная лихорадка». «Природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября. Уже в понедельник через регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый очаговым скоротечным дождем и затоком полярного воздуха», — сообщают Метеовести.

Первый снег прогнозируется в начале недели в Москве. В ночь на среду местами на дорогах возможна гололедица. На смену похолоданию придет краткосрочное потепление. Однако с воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье. По прогнозу Гидромета РТ, в некоторых районах Татарстана на этой неделе тоже может выпасть первый снег.

«В четверг, 21 октября, погода в наших районах будет формироваться сначала, в ночные часы, под влиянием гребня повышенного давления, затем, днем и вечером, под влиянием передней части глубокого и обширного североатлантического циклона. Ночью осадки маловероятны. Днем, с приближением активного фронтального раздела, прогнозируются дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Также днем ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду», — сказано на сайте ведомства.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ 22-23 октября наш регион окажется в теплом секторе перемещающегося по северным широтам циклона. В дневные часы воздух в эти дни прогреется до 9-14 градусов тепла.