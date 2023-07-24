Профессор КФУ попросила не спешить лечиться в целебном озере близ Зеленодольска

Озеро в Зеленодольском районе Татарстана, которое в СМИ уже нарекли «лечебным», использовать в санитарных целях пока рано. Об этом заявила первооткрывательница данного водоема, профессор КФУ Нафиса Мингазова.

Она отметила, что это будет вероятно возможным после изучения. Кроме того, озеро облюбовали утки лысухи, также в воде есть и краснокнижный вид харовых водорослей. По этой причине необходимо будет определить, где ограничить купание.

«Сейчас там купаются только местные жители и некоторые отдыхающие, так сказать, неактивно. Пока не следует с этим торопиться. Надо до конца исследовать все возможности этого объекта», – пояснила Мингазова.

Она отметила, что сейчас водоем находится достаточно в неухоженном и заброшенном состоянии. Озеро необходимо благоустраивать, так как если не убирать излишнюю водно-болотную растительность могут исчезнуть и редкие водоросли, пояснила профессор КФУ.