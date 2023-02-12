Профессор КФУ: Отношение к науке колоссально изменилось из-за импортного оборудования

У россиян и, в частности, у татарстанцев в последние годы изменилось отношение к науке. Активно в разработках и исследованиях принимает участие талантливая молодежь, закупается современное оборудование, заявила профессор КФУ, ботаник Ольга Тимофеева. По ее мнению, больше всего сейчас жители страны ждут научных прорывов в сфере медицины.

«За последние десять лет даже в нашем Казанском университете после того, как он стал федеральным, произошли колоссальные изменения. Мы закупили современное импортное оборудование. Например, год назад мы купили анализатор газообмена для изучения газообмена растений за 10 млн рублей. Начиная с 2010 года, идут регулярные закупки. Наука обновилась, поэтому молодежи есть на чем работать», – пояснила Тимофеева в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Она напомнила, что над медициной в КФУ начали работать примерно 10 лет назад, в то же время на базе вуза появился Институт фундаментальной медицины и биологии.

«Много исследований у нас идет на этом стыке. Все свои биологические наработки мы, прежде всего, перерабатываем для использования в медицине. Если вы посмотрите новости университета, то там таких открытий, достижений довольно немало», – отметила она.