Профессор КФУ Ольга Тимофеева: «Безусловно, женщине в науке сложнее»

Профессор Казанского федерального университета, ботаник Ольга Тимофеева в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» оценила ситуацию с гендерными диспропорциями в научной деятельности.

«<…> проанализировав имеющиеся данные, пришла к выводу, что, действительно, некий гендерный шовинизм в науке имеет место быть. Я ради интереса посмотрела академиков <…> СССР. Много ли среди них было женщин? Я вспомнила и нашла Наталью Бехтереву, физиолога. Еще есть Раиса Георгиевна Бутенко — тоже чуть ли не единственная членкор Академии наук СССР», — заметила исследователь.

При этом Тимофеева согласилась с репликой ведущего, что семейная жизнь и связанные с нею проблемы в определенной мере мешают женщинам-ученым.

«Безусловно, женщине в науке сложнее. Мне кажется, это связано не столько с бытовыми проблемами <…>, а с тем самым продолжением рода. Женщина, уходя в декрет, погружается в детей и невольно отвлекается от научных изысканий. Возвращаться спустя три года тоже непросто. Наука за эти годы далеко шагнула вперед», — констатировала она.

Вместе с тем профессор КФУ обратила внимание на то, что, по ее оценке, женщин очень мало среди математиков и физиков, зато их работа весьма заметна в биологии, которая связана с медициной.

«Почему женщин больше в биологии и медицине? Мне кажется, что это может быть связано со спецификой науки и природой жизни. Биология, медицина — это науки о жизни, а женщина все-таки — продолжательница рода и жизни», — предположила Тимофеева.

Ольга Тимофеева родилась в городе Чистополе Татарской АССР. Доктор биологических наук, профессор Казанского федерального университета. Заведующая кафедрой ботаники и физиологии растений Высшей школы биологии Института фундаментальной медицины и биологии. Соавтор «Атласа лекарственных растений Республики Татарстан» (2022).