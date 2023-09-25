Профессор КФУ рассказал о новом температурном рекорде бабьего лета в Татарстане

Бабье лето и золотая осень задержатся до конца этой недели в Татарстане. В предстоящую декаду среднесуточная температура в Казани будет выше климатической нормы на 4-5 градусов. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В Казань пришла золотая осень. По климату сейчас среднесуточная температура должна составлять порядка 9 градусов, а фактически она выше на четыре градуса. На Европейской территории России господствует мощный антициклон. Облаков нет, днем идет большой прогрев», – сказал он.

По данным метеорологов, 24 сентября в Казани был обновлен температурный рекорд за последние восемь лет.

«По данным метеостанции Казань-Аэропорт, максимальная температура воздуха достигла рекордного значения и составила 26,2 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 24 сентября в Казани был зафиксирован в 2015 году», – сообщает Гидромет Татарстана.

Из-за длительной засухи в сентябре по республике сохраняется высокая пожарная опасность.

«Сухая и солнечная погода слишком затянулась. По данным метеостанции КФУ, в настоящее время в Казани выпало лишь 20% месячной нормы осадков, а месяц подходит к концу», – подчеркнул Переведенцев.

Он согласился с коллегами из Гидромета с тем, что таким же теплым был в республике и 2015 год. Тогда 25 сентября столбик термометра в дневные часы поднимался до 25 градусов, установив рекорд за 25 лет. По прогнозу синоптиков, сегодня днем этот рекорд в Казани может вновь обновиться. Абсолютный температурный минимум за 129 лет в этот день зафиксирован в 1976 году и составил -2,6 градуса.

«В 2015 году мы наблюдали известное событие – Эль-Ниньо, которое действует глобально на климат. Его суть заключается в том, что в экваториальной части Тихого океана повышается температура воды, что имеет глобальные последствия», – пояснил Переведенцев.

По его словам, такое явление имеет некую цикличность, и в этом году оно тоже «намечается». Помимо антропогенного воздействия на климат, естественный фактор добавляет тепла в атмосферу.

«В результате по всей планете повышается среднегодовая температура. Сейчас она составляет 15 градусов, а это явление может добавить еще 1,5 градуса», – пояснил профессор КФУ.

А пока в Татарстане продолжается бабье лето. По словам Переведенцева, оно в этом году затянулось. В минувшие годы осень в столице Татарстана бывала холодной и дождливой, а бабье лето длилось всего один-два дня. Главная причина аномального тепла нынешней осени кроется в том, что на нашей территории господствует антициклональная погода.