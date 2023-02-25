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Орнитолог рассказал, как в Казани стабилизировали численность голубей
Численность голубей в столице Татарстана за последние годы стабилизировалась. Это связано с тем, что у птиц недостаточно мест для гнездования. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.
«Многочисленные стаи голубей жители Казани наблюдали в 1980-е годы, но сейчас такого уже нет. Дело в том, что современные здания строятся без окон на чердаках, а птицам нужно где-то гнездиться. Нет условий для гнездования, поэтому стала меньше их численность», – сказал он.
В народе принято считать, что голуби – переносчики разных инфекций. Преподаватель КФУ рекомендует людям соблюдать гигиену и не трогать больных птиц.
«Если вы увидели нахохлившегося голубя или другую птицу, то не нужно ее трогать или приносить домой. Оставьте ее в покое, в биологии есть естественный отбор, выживут наиболее приспособленные», – сказал Ильгизар Рахимов.
Подробнее о зимовке и возвращении перелетных птиц читайте в материале «Татар-информа».
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