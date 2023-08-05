Профессор КФУ объяснил частые СМС от МЧС и Гидрометцентра Татарстана

Практически каждый день пользователи смартфонов в Татарстане получают СМС с предупреждением об ухудшении погоды. Почему они не всегда подтверждаются и почему не стоит терять бдительность, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

Он объяснил, что прогнозированием занимается Гидрометцентр. И если в том или ином районе «ничего нет», это не означает, что погода остается спокойной повсеместно. К примеру, не получивший сообщение житель одного района республики может быть застигнут врасплох разгулявшейся стихией в дороге или путешествии.

«Эти явления имеют место быть, однако если они наблюдаются хотя бы в каком-то районе нашей республики, то МЧС об этом громко заявляет и правильно делает. Потому что мы с вами очень мобильные и можем попасть под влияние этого негативного явления», — поделился эксперт в интервью с «Татарстан-24».

К тому же катаклизм может переместиться из одного места в другое. «Он (прогноз — прим. Т-и) говорит, что по территории республики возможны такие негативные явления», — заключил Аухадеев.