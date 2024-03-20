Профессор КФУ о выборах Президента: Всё это ради наших детей, подрастающего поколения

Итоговая явка на выборах Президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей. Такая поддержка действующего лидера страны говорит о том, что россияне в целом и татарстанцы в частности согласны с теми планами, которые он наметил на ближайшие годы и высоко оценивают уже проделанную за прошедшие годы работу, считает заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, профессор Мария Ефлова.

«Я думаю, что все со вниманием слушали послание Президента [Владимира Владимировича Путина] Федеральному собранию. Исходя из него, до 2030-го года — в ближайшие 6 лет, у нас очень интересные планы и задачи. Всё, что мы наметили, в социальной сфере, в промышленности, в области образования и других, всё надо делать, и от нас потребуется усилия, мобилизация, объединения. Всё это ради детей, подрастающего поколения», — отметила представитель КФУ.

Она также поздравила татарстанцев с тем, что выборы в республике прошли на высшем уровне без каких-либо эксцессов.

«Я всех поздравляю с тем, что выборы состоялись, что большую поддержку получил Владимир Владимирович Путин. Мы планировали 89% по результатам экзитполлов, по итогу имеем 88,74%. Хотелось бы подчеркнуть работу казанской социологической школы по качеству исследований. Те прогнозы, которые мы давали, все они плюс-минус подтвердились. Хочется поздравить всех татарстанцев с тем, что мы мобилизовались, явка была действительно очень высокая за последние 15 лет», — заключила Мария Ефлова.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.