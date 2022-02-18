Профессор КФУ: Нынешняя зима вошла в тройку самых снежных за 22 года

Эта зима в Казани вошла в тройку самых снежных за последние 22 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В этом году высота снежного покрова в Казани достаточно высокая. Эта зима входит в первую тройку самых снежных за последние 22 года», — отметил собеседник агентства.

«В 2011 году за всю зиму в городе выпало 287 миллиметров осадков, это рекорд за последние 22 года. Тогда высота снежного покрова была 88 сантиметров из-за частых оттепелей. На втором месте рейтинга находится 2019 год, когда выпало 197 миллиметров осадков, а высота снежного покрова составила 73 сантиметра», — добавил ученый.

В этом году к середине февраля в столице Татарстана выпало 149 миллиметров снега, а высота снежного покрова достигла 65 сантиметров. Однако зима пока не закончилась, снег еще будет идти, и ее место в рейтинге окончательно определится по итогам февраля.

Стоит отметить, что в истории метеонаблюдений Казани были годы, когда высота снежного покрова составляла от 10 до 100 сантиметров.