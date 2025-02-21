Профессор КФУ Нефедьев объяснил, как наблюдать парад планет 28 февраля

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В последний день февраля на вечернем небе можно будет наблюдать все планеты: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. О предстоящем параде планет рассказал директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователь отметил, что парад планет – это не астрономический термин и что во время этого явления планеты выстраиваются в воображаемую дугу (а не в прямую линию).

Астроном также подробно объяснил, где именно будет находиться каждая из планет вечером 28 февраля. В частности, Марс окажется выше всего на небе – высоко над южным горизонтом, в созвездии Близнецов. Немного ниже, в созвездии Тельца, разместится Юпитер. Уран можно будет увидеть в созвездии Овна, недалеко от границы Тельца.

«Самую яркую планету на нашем небе, Венеру, легко отыскать в созвездии Рыб, недалеко от западного горизонта, она будет представлять собой серп. Самая слабая по яркости – Нептун также будет чуть выше западного горизонта, в созвездии Рыб», – продолжил Юрий Нефедьев.

В свою очередь Меркурий разместится еще ближе к горизонту, в созвездии Водолея. Эту планету всегда очень сложно наблюдать, из-за близости к светилу она бывает видна только при восходе или заходе Солнца. «Самый сложный объект для наблюдения в этом выравнивании – Сатурн, потому что он будет виден очень низко над горизонтом, в созвездии Водолея», – заметил вместе с тем ученый.

Специалист также дал ряд советов, связанных с наблюдением за планетами. «Хорошо, что парад планет совпадает с новолунием, поэтому будет возможность (при условии хорошей погоды) наблюдать такие далекие объекты, как Уран и Нептун. Конечно, для этого нужен хороший оптический телескоп», – подчеркнул он и напомнил, что планеты на небосклоне можно отличить от звезд по тому, что они не мерцают.

При этом пресс-служба Московского планетария информирует, что вечером 28 февраля помимо великого выравнивания выстроится и малый парад планет. Четыре планеты, Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, окажутся в узком секторе (20 градусов) на закатном небе. Впрочем разглядеть из них можно будет только Венеру и, при ясных погодных условиях, Меркурий. Остальные планеты потеряются в солнечных лучах, уточнили московские астрономы.