Профессор КФУ: лето 2021 года в Казани вошло в тройку самых жарких за 200 лет

Аномальное лето 2021 года вошло в рейтинг самых жарких за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Уходящее лето имеет интересные особенности. Оно за всю историю метеонаблюдений в Казани, а это около 200 лет, стало третьим по своей рекордно-высокой температуре. Этот расчет сделан, исходя из средней температуры за три месяца», — сказал он.

На первом месте рейтинга лето 2010 года со средней температурой в 23,3 градуса. На втором месте — 1869 год, когда средняя летняя температура составила 22,5 градуса. Нынешнее лето стоит на третьем месте со средней температурой 22,4 градуса (согласно данным на 27 августа).

«К концу месяца температура немного скорректируется, но все равно это лето уверенно занимает третье место», — подчеркнул Переведенцев.