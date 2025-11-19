news_header_top
Экономика 19 ноября 2025 14:16

Профессор КФУ Кох спрогнозировал, каким будет курс доллара в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Курс доллара в 2026 году может колебаться в интервале 80-90 рублей. Такой прогноз «Татар-информу» озвучил профессор КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох.

«Если ничего не изменится, и все сохранится в рамках сегодняшнего дня, то курс доллара может находиться в диапазоне 80-90 рублей», - сказал Кох.

При этом он подчеркнул, что любые существенные изменения могут повлиять на ослабления курса рубля.

«Укрепление рубля не интересно и не выгодно (для российской экономики). Дорогой рубль будет сложностью для экономики, для производителей и для экспортеров», – резюмировал экономист.

#курс доллара #прогноз
