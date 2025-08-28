Профессор КФУ Кох объяснил, почему курс доллара не опустится ниже 80 рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Курс в 80 рублей за доллар считается минимально приемлемым для экономики России. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох.

«Ниже этой отметки курс доллара вряд ли опустится, поскольку текущие значения, в районе 80 рублей за доллар, – это минимально приемлемый уровень для российской экономики. И если курс станет ниже, то будут нарастать проблемы и с пополнением бюджета, и производителям будет менее выгодно и сложнее конкурировать с иностранными производителями. Поэтому ниже 80 рублей опускать доллар нежелательно», – сказал собеседник агентства.

Экономист добавил, что если доллар поднимется до отметки 90-100 рублей, то стране станет легче пополнять бюджет, однако тяжелее станет гражданам, так как ослабление рубля повлечет за собой рост цен.

«Правительству (при курсе 90-100 рублей за доллар – прим. Т-и) будет уже легче пополнять бюджет, экспортеры получат больше прибыли и заплатят больше налогов, а внутренним производителям станет легче конкурировать с зарубежными компаниями, поскольку цены на импортные товары станут выше. Однако при этом пострадают импортеры, а также сложнее станет и рядовым потребителям, поскольку девальвация рубля повлечет за собой корректировку цен», – резюмировал Кох.